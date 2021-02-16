Acun Ilıcalı'nın gözde yarışmacısı Kütahya'da sırra kadem bastı! Rüyasında gördü

Gözlerini fırıldak gibi çevirdiği ve plastik leğen içerisinde iki madeni parayı ters yönde döndürebildiği için çevresinde ‘Fırıldak Mustafa’ lakabıyla tanınan 45 yaşındaki Mustafa Erden’in, Kekliktepe Mahallesi İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi’ndeki evinden 5 Mayıs 2014 tarihinde saat 18.00 de ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği belirtildi.