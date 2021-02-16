Acun Ilıcalı'nın gözde yarışmacısı Kütahya'da sırra kadem bastı! Rüyasında gördü
KÜTAHYA'da yetenekleriyle adından söz ettiren ve Acun Ilıcalı'nın Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılan Fırıldak Mustafa'dan yıllardır haber alınamıyor.
Gözlerini fırıldak gibi çevirdiği ve plastik leğen içerisinde iki madeni parayı ters yönde döndürebildiği için çevresinde ‘Fırıldak Mustafa’ lakabıyla tanınan 45 yaşındaki Mustafa Erden’in, Kekliktepe Mahallesi İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi’ndeki evinden 5 Mayıs 2014 tarihinde saat 18.00 de ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği belirtildi.
Kaybolan dayısını rüyasında gördüğünü söyleyen Aygül Oturak, dedesi ve anneannesiyle hasret ve üzüntülerini paylaştı.
7 yıl geçmesine rağmen oğlundan haber alamayan 5 çocuk babası 75 yaşındaki Mehmet Erden, 2014 yılı 6 Mayıs günü oğlunun evde olmadığını görünce Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulunduklarını belirtti.
Erden, “Tüm aramalardan hiçbir sonuç alamadık. Borç para verdiği kişilere sorduk. Cumhuriyet Savcısı’na elimizdeki evrakları verdik” dedi.