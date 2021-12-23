Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Hull City'nin teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak?

Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oldu. Geçmiş yılların efsane futbolucusu Sergen Yalçın'ın ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı İngiliz takımı Hull City'i çalıştıracağı iddiası medya ve futbol kulislerini salladı.