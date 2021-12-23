Acun Ilıcalı'nın futbol takımı Hull City'nin teknik direktörü Sergen Yalçın mı olacak?
İNGİLTERE takımı Hull City'yi alma hazırlıklarını sürdüren Acun Ilıcalı'nın takımın başına geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı koyacağı medya kulislerinde bomba etkisi yarattı!
Beşiktaş ile geçtiğimiz hafta yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oldu. Geçmiş yılların efsane futbolucusu Sergen Yalçın'ın ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı İngiliz takımı Hull City'i çalıştıracağı iddiası medya ve futbol kulislerini salladı.
Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmamış ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermemişti. Tecrübeli futbolcunun suskunluğunun nedeni sosyal medyada deprem etkisi yaratan bir iddia ile ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın Championship'te mücadele eden takımı Hull City'nin başına bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ı getirmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı'nın takımın başına Sergen Yalçın'ı geçirmeyi düşündüğü konuşuluyor.