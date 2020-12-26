Acun Ilıcalı'nın Exxen'inde Şeyma Subaşı da var! Bakın hangi deneyimlerini anlatacak
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de Şeyma Subaşı sürprizi var. Subaşı, eski eşinin platformunda deneyimlerini aktaracağı bir program yapacak.
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak. Birbirinden yeni programlar diziler, filmler derken Ilıcalı, platformda eski eşi Şeyma Subaşı'na da yer verdi.
Fanatik'te yer alan habere göre, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN'de Şeyma Subaşı'nın sosyal medya, trendler ve seyahatle ilgili bir program yapacağı iddia edildi.
Dünya genelinde birçok yerde tatil yapan Subaşı'nın gittiği tatil bölgelerindeki deneyimlerini aktaracağı ve zaman zaman online program yapacağı dedikodusu da var.
Öte yandan Şeyma Subaşı, daha önce verdiği bir röportajda, şunları söylemişti:
"Ayaklarının üzerinde durabilen bu güçlü bir kadınsam sebebi Acun'dur! Ona çok şey borçluyum.''