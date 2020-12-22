Acun Ilıcalı'nın Exxen'i 6 bomba projeyi patlattı Twitter yıkıldı

Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı her afişle takipçi sayısı adete katlanıyor. Paylaşılan her afişe beğeni yağmuru yağdı. Haftasonu 13 bin takipçisi bulunan hesap kısa sürede 22 bin takipçi sayısı aştı.



İşte Exxen'in yeni programları...