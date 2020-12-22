Acun Ilıcalı'nın Exxen'i 6 bomba projeyi patlattı Twitter yıkıldı
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler resmi olarak açıklandı.
Acun Ilıcalı'nın kesenin ağzını açtığı Exxen platformu yeni yılda seyirciyle buluşacak programları tüm hızıyla duyurmaya devam ediyor. 6 yeni iddialı programı daha duyuran Exxen Twitter'ı salladı.
Exxen platformu Twitter hesabından paylaştığı her afişle takipçi sayısı adete katlanıyor. Paylaşılan her afişe beğeni yağmuru yağdı. Haftasonu 13 bin takipçisi bulunan hesap kısa sürede 22 bin takipçi sayısı aştı.
İşte Exxen'in yeni programları...
Öğrenci Evi
Aynı çatı altında dört öğrenci, hepsinin farklı bir hikayesi var.
Akıl Oyunları
Kıvanç ve Burak ikilisi bilim illüzyon programıyla ekrana gelecek.