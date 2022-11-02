Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan tepki çeken İbo taklidi!
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızlarıyla sosyal medyadan video paylaştı. Halloween için maske ve el takan Yılmaz, kendisini İbrahim Tatlıses'e benzetti. Yılmaz'ın ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i taklit ettiği anlarda el hareketini görenler çok kızdı. Ilıcalı'nın eski eşine bir tepki de Seren Serengil'den geldi.
Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi, Yasemin ve Leyla'nın anneleri Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı halloween videosu ile tepkilerin odağı oldu. Yılmaz, İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde eğlendikleri anları, "Bize her gün Halloween" diyerek paylaştı.
Zeynep Yılmaz'ın el hareketi ise büyük tepki çekti. Tatlıses'in vurulmasının ardından geçirdiği beyin ameliyatı sonrası bir kolunun felçli kalması ve bunun taklit edilmesi tepki çekti.
Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, bu kez kızlarıyla eğlendiği anları paylaştı.
Şimdilerde Malibu'da yaşayan Zeynep Yılmaz, Instagram'ın hikaye kısmından İbrahim Tatlıses'in taklidini yaptı.