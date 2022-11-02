Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan tepki çeken İbo taklidi!

Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi, Yasemin ve Leyla'nın anneleri Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı halloween videosu ile tepkilerin odağı oldu. Yılmaz, İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde eğlendikleri anları, "Bize her gün Halloween" diyerek paylaştı.