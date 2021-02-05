Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı aldığı acı haberle sarsıldı

Duygusal bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, acısını yazıya döktü. Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı:

''Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun.''