Acun Ilıcalı'nın dünyası başına yıkıldı aldığı acı haberle sarsıldı
TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, son zamanlarda acı haberlerle sarsılıyor. 'Hayata tutunmama vesile oldun' dediği ismi kaybetti.
Acun Ilıcalı'nın mutluluğuna gölge düştü. Son zamanlarda hem aşk hayatıyla hem de yine işte yakaladığı başarısıyla ön planda olan Acun Ilıcalı yıkıldı. En son kızı Banu Ilıcalı'nın doğum gününü iyi dileklerle kutlayan Ilıcalı, acı haberi yine Instagram'dan paylaştı.
Büyük kızı Banu Ilıcalı'nın doğum günü için kızıyla çekilmiş mutlu pozlarını paylaşan medya patronu, ''Benim ilk göz ağrım, canım kızım, iyi ki doğmuşsun iyi ki benim kızım olmuşsun... Allah herkese senin gibi bir evlat nasip etsin :) Nice mutlu seneleri beraber geçirelim...'' yazmıştı.
Fakat Acun Ilıcalı'nın bu mutluluğu uzun sürmedi. Acı haberle dünyası başına yıkıldı. Hem çocukluk arkadaşı hem de iş arkadaşı Esat Yontuç'un annesi hayatını kaybetti.
Duygusal bir paylaşımda bulunan Ilıcalı, acısını yazıya döktü. Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa şunları yazdı:
''Sen sadece Esat'ın annesi değil, dünyadaki bir melektin, en zor zamanımda omzuma kondun, evine aldın, benim hayata tutunmama vesile oldun.''