Acun Ilıcalı'nın Anneler Günü paylaşımı duygulandırdı! Yokluğuna alışamadım
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde duygu dolu bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Yokluğuna alışamadım" sözleri çok ses getirdi.
10 Mayıs Anneler Günü'ne özel birçok ünlü isimden duygu dolu paylaşımlar gelirken, bir duygusal paylaşımda televizyoncu Acun Ilıcalı'dan geldi. Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı annesiyle çekilen fotoğrafı paylaşması magazin gündemine oturdu.
TV8 ve Acun Medya'nın patronu Acun Ilıcalı, yıllar önce annesiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Ilıcalı siyah beyaz fotoğrafa "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" sözlerini sarf etti.
Ilıcalı'nın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum geldi. Acun Ilıcalı, annesi İlknur Ilıcalı ve babası Ergün Ilıcalı'yı 1990 yılındaki bir trafik kazasında hayata gözlerini yumdu.
Sosyal medya hesabı Instagram'da 11,3 milyon takipçisi olan Acun Ilıcalı'nın paylaşımına 1 milyona yakın beğeni aldı.