Acun Ilıcalı'dan TV8'e Songül Öden transferi ''Kırmızı Oda'' ikinci dizi geliyor
Songül Öden'in Eylül ayında yeniden ekranlara döneceği iddiası hayranlarını sevinçten havalara uçurdu. Acun Ilıcalı, TV8 için ikinci bir dizi ''Kırmızı Oda'' için Öden'i düşünüyor.
TV8'de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin başarısı Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi. Ilıcalı, yeni bir dizi araştırmasına girdi. Kanalında yarışma programlarına yer vermeyi tercih eden Acun Ilıcalı, yayın politikasında yenilik yapmaya başladı.
Songül Öden'in başrolünde olacağı 'Kırmızı Oda' adlı dizinin TV8 ekranlarında yeni sezonla beraber yer alması bekleniyor. Dizinin yapımcılarının Songül Öden ile görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmaya varmak üzere oldukları öğrenildi.
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturacağı dizinin senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt kaleme alacak. Dizinin yeni sezonda başlayacağı konuşuluyor.
Başrolüne Songül Öden'in hayat vereceği dizinin Dr. Gülseren Buğdaycıoğlu'nun kitabından uyarlanacağı söyleniyor.