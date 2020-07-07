Acun Ilıcalı'dan TV8'e Songül Öden transferi ''Kırmızı Oda'' ikinci dizi geliyor

TV8'de Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde olduğu 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinin başarısı Acun Ilıcalı'yı harekete geçirdi. Ilıcalı, yeni bir dizi araştırmasına girdi. Kanalında yarışma programlarına yer vermeyi tercih eden Acun Ilıcalı, yayın politikasında yenilik yapmaya başladı.