Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar TV8 Survivor'da Masterchef kazananı belli oldu!
TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2020'de son bölümde Masterchef yarışması heyecanı yaşandı. Görüntülü olarak yarışmaya bağlanan Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Dominik'e bağlanarak yarışmacılara şeflik yaptı.
Dün 61. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları bu kez MasterChef ödül oyunu yarışmasında karşı karşıya geldiler. Yarışmacılar, mercimek çorbası, hünkar beğendi, mantı, cevizli kaşık salata ve bademli keşkülden oluşan menüyü yapmak için yarıştı.
"Yasin lider şef oldu": Masterchef Türkiye yarışmasında adını duyuran Yasin Obuz, bu sefer yarıştığı Survivor'da gönüllüler takımında arkadaşlarına lider şef oldu. Takımlar şefleri eşliğinde en güzel yemekleri yapabilmek için mücadele ettiler.
"Masterchef jüri üyeleri katıldılar": TV8'de yayımlanan ve büyük ilgi gören yarışması Masterchef'in ünlü jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ise canlı bağlantıyla Survivor'a konuk oldu ve yarışmacıları yönlendirdi.
Parkurda kıran kırana bir mücadeleyle karşı karşıya gelen ünlüler ve gönüllüler takımı bu kez de parkurda değil, mutfak tezgahında yemek yaparak ter döktü.