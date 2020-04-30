Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar TV8 Survivor'da Masterchef kazananı belli oldu!

Dün 61. bölümüyle ekranlara gelen Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları bu kez MasterChef ödül oyunu yarışmasında karşı karşıya geldiler. Yarışmacılar, mercimek çorbası, hünkar beğendi, mantı, cevizli kaşık salata ve bademli keşkülden oluşan menüyü yapmak için yarıştı.