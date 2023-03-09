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Acun Ilıcalı'dan 'sevgilisi hamile, 5.kez baba oluyor' iddialarına yanıt

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Acun Ilıcalı'dan 'sevgilisi hamile, 5.kez baba oluyor' iddialarına yanıt

Ünlü televizyoncu, TV8'in patronu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu ve 5.kez baba olacağına dair haberler dün magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hatta çocuğunun cinsiyetinin bile belli olduğu iddiaları ortaya atılırken Ilıcalı yaptığı açıklama ile "Sevgilisi Çağla Altunkaya hamile mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın ardından Acun Ilıcalı'nın "5. kez baba oluyor" haberlerine yönelik verdiği flaş cevap...

Acun Ilıcalı'dan 'sevgilisi hamile, 5.kez baba oluyor' iddialarına yanıt

Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra yeni bir aşka yelken açan Acun Ilıcalı, gönlünü hemşirelik mezunu 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırmıştı.

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Acun Ilıcalı'dan 'sevgilisi hamile, 5.kez baba oluyor' iddialarına yanıt

Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya olan aşkını, her fırsatta dile getiriyor. 

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Acun Ilıcalı'dan 'sevgilisi hamile, 5.kez baba oluyor' iddialarına yanıt

Ünlü çiftle ilgili önceki gün bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Acun Ilıcalı'dan 'sevgilisi hamile, 5.kez baba oluyor' iddialarına yanıt

4 kız ve 1 kız torunu olan 53 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın hamile olduğu ve erkek bebek beklediği iddiası gündeme geldi. 

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