Acun Ilıcalı'dan şahane transfer Konuşanlar'ın yaratıcısı Hasan Can Kaya ile anlaştı
Acun Ilıcalı, yeni projesi Exxen'in kadrosuna Hasan Can Kaya'yı da kattı. YouTube'da yayımlanan Konuşanlar programı artık Exxen'de yer alacak.
Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu Exxen için birbirinden ünlü isimlerle anlaşmaya devam ediyor. Son olarak ise YouTube'da izlenme rekorları kıran her hafta YouTube'un trend listesinde yer alan Konuşanlar programı için harekete geçti.
YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programında ünlü isimleri konuk alan Hasan Can Kaya'nın programı bundan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayımlanacak.
Yarışma ve dizilerin yer alacağı platformda Hasan Can Kaya'da Konuşanlar isimli programını sunacak. Kaya ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp müjdeli haberi veren Ilıcalı "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" dedi.
Peki, Hasan Can Kaya kimdir?: 16 Aralık 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında espri yeteğini fark ederek tiyatroya yöneldi.