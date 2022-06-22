Acun Ilıcalı'dan Özgün'e liste uzun.. İşte ünlülerin mezun olan çocukları!

Kimisi ortaokuldan mezun oldu, kimisi liseden, kimisi ise üniversiteden.. Sinema, müzik, tiyatro dünyasının yıldızları olan ünlüler bu sene çocuklarının mezuniyet heyecanını yaşadı. Acun Ilıcalı yaşadığı mutluluğu "Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok" sözleriyle dile getirirken Pınar Altuğ ise kızının mezuniyet mutluluğunu " 8A bir başkaydı dostum" notuyla paylaştı.