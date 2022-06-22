Acun Ilıcalı'dan Özgün'e liste uzun.. İşte ünlülerin mezun olan çocukları!
Sinema, müzik ve tiyatro alanında isim yapan yıldızların çocukları bu sene mezun oldu. Kimisi ortaokuldan mezun olurken kimisi anasınıfında kep attı, kimisi ise üniversiteden diplomasını aldı. Mezuniyet heyecanını en az çocuklar kadar ünlüler de yaşadı. Sunucu, yapımcı Acun Ilıcalı mutluluğunu " "Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok" dile getirirken şarkıcı Özgün oğlu Ediz'in anaokulundan mezun oluşunu duygusal bir şekilde paylaştı..
Kimisi ortaokuldan mezun oldu, kimisi liseden, kimisi ise üniversiteden.. Sinema, müzik, tiyatro dünyasının yıldızları olan ünlüler bu sene çocuklarının mezuniyet heyecanını yaşadı. Acun Ilıcalı yaşadığı mutluluğu "Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok" sözleriyle dile getirirken Pınar Altuğ ise kızının mezuniyet mutluluğunu " 8A bir başkaydı dostum" notuyla paylaştı.
Acun Ilıcalı'dan kızı ile ilgili paylaşım!
Acun Ilıcalı törenden fotoğrafları "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık…Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.." notu ile Instagram'da paylaştı.
Yüksel Ak'ın oğlu Can liseyi bitirdi
Yüksel Ak, 2000 yılında katıldığı yarışmada Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti. Ak, 2005 yılında Osman Rimer ile nikah masasına oturdu ve şöhreti bir kenara bırakıp İzmir'e yerleşti. Çiftin büyük oğulları Can bu sene liseyi bitirdi. Yüksel Ak, mezuniyet fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Suat Sungur'un oğlu Ege liseyi bitirdi
Oyuncu Ahu Sungur ile meslektaşı Suat Sungur'un 17 yaşındaki oğulları Ege, liseyi bitirdi. Çift, oğullarını mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Ahu Sungur, Ege ile fotoğrafını "Ailem… yuvam… sevgim… emeğim… aşkım… ömrüm… hayatım… dünya bir yana ikisi bir yana…" notuyla paylaştı.