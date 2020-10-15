Acun Ilıcalı'dan önce Beyazıt Öztürk açıkladı O Ses Türkiye'nin yerini o program aldı
Beyazıt Öztürk, jürisi olduğu O Ses Türkiye programı için Acun Ilıcalı'dan önce açıklama yaptı. Beyaz, yeni şov programının müjdesini de verdi.
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye rüzgarı eserken O Ses Türkiye yarışmasının akıbeti ise belirsiz olarak ilerliyordu. Baltalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, o belirsizliği ortadan kaldırdı. Koronavirüs sebebiyle O Ses Türkiye programının bu sene yapılamayacağını duyurdu.
Beyazıt Öztürk, karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatarak "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde de Bebek'te objektiflere takılan Beyaz, yeni bir şov programı üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söylemişti:
"İbrahim Büyükak'la yine şov tarzında bir program olacak" demişti. Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, "Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak."