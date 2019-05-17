Acun Ilıcalı'dan Nusret'e övgü dolu not : Dünyayı fethetti ama...
Geçtiğimiz günlerde TV8'in fenomen yarışması Survivor'a Acun Ilıcalı'nın davetiyle Dominik'e giden Nusret'e Ilıcalı'dan anlamlı mesaj... Acun Ilıcalı'nın Nusret'li paylaşımına beğeni yağdı.
Geçtiğimiz bölümlerde TV8'in fenomen yarışmasına katılan ve yaptığı her hareket ile olay yaratan Nusret geçtiğimiz gün Survivor'a konuk olmuştu. Acun’un özel uçağı ile Miami’den Dominik’e gelen Nusret’i Acun motoruyla karşılamıştı.
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Araları iyi olan iki ünlü isim her fırsatta bir araya geliyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz akşam da Nusret ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı ve bir nevi teşekkür etti.
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Ilıcalı fotoğrafına "Dünyayı fethetti ama bizden vazgeçmedi. Dostlarını unutmaz" notunu düştü. Ilıcalı'nın bu fotoğrafına beğeni yağdı.
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