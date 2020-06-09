Acun Ilıcalı'dan Nisa ifşaları! Survivor'ın perde arkasını anlattı

"Nisa için acil durum toplantısı yaptık": Survivor Ekstra programında konuşan Acun Ilıcalı, Nisa'nın yarışmadan ayrılmak istemesi ve yaşadıkları olaylar ile ilgili, "Survivor'da kimin neye ihtiyacı varsa ben oradayım. Nisa da ne yaşıyorsa onu ekrana yansıtan bir yarışmacı ve saklayamıyor. Sadece Nisa değil bir çok yarışmacıyla ben konuşup destek verdim.