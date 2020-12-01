Acun Ilıcalı'dan MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında ilk yorum

''Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi'': Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, konuyu gündeminde taşırken Acun Ilıcalı ile konuştuğunu ifade etti ve şu cümleleri kurdu; “Masterchef” yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var. Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı. Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.