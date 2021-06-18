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Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile gerilim yaşamıştı. Petekkaya, sevilen diziden sezon finali bölümüyle ayrıldığını açıkladı. Kırmızı Oda'nın sezon finali fragmanında ise Sadi'nin görüntüleri yer almadı.

Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku

TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sezon finali bölümüyle projeden ayrıldığını duyurdu. 

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Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku

"Sadi hepimizin yarattığı bir adam"

Instagram hesabından veda mesajı yayınlayan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. 

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Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku

Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam" notunu yazdı.

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Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku

Delikanlı Sadi tutunca, rol uzatılmıştı

 Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle olan diyalogları dikkat çeken, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri seyirci sevilince dizideki rolü uzatılmıştı.

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