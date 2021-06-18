Acun Ilıcalı'dan Kırmızı Oda'da Erkan Petekkaya'ya Delikanlı Sadi şoku
Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda'nın Sadi'si Erkan Petekkaya, TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile gerilim yaşamıştı. Petekkaya, sevilen diziden sezon finali bölümüyle ayrıldığını açıkladı. Kırmızı Oda'nın sezon finali fragmanında ise Sadi'nin görüntüleri yer almadı.
TV8'de yayınlanan, Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, sezon finali bölümüyle projeden ayrıldığını duyurdu.
"Sadi hepimizin yarattığı bir adam"
Instagram hesabından veda mesajı yayınlayan Petekkaya, "Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım.
Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam" notunu yazdı.
Delikanlı Sadi tutunca, rol uzatılmıştı
Binnur Kaya'nın canlandırdığı Doktor Hanım karakteriyle olan diyalogları dikkat çeken, Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Sadi karakteri seyirci sevilince dizideki rolü uzatılmıştı.