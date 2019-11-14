Acun Ilıcalı'dan kankası Nusret hakkında olay sözler: Akıl ve vicdana sığmaz...

Akıl ve vicdana sığmaz iddia: Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret’e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkara haksızlık yapıldığını düşünüyorum.