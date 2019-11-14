Acun Ilıcalı'dan kankası Nusret hakkında olay sözler: Akıl ve vicdana sığmaz...
Nusret'in ABD'deki 4 çalışanıyla birkaç gündür gündem olmasına sessiz kalmayan Acun Ilıcalı, arkadaşını savunarak sert bir tepki gösterdi.
New York'taki şubesinde çalışan 4 kişinin bahşişlerine el koyduğu iddiasıyla 250 bin dolar ceza ödemek zorunda kalan Nusret Gökçe'ye Acun Ilıcalı'dan destek geldi. Medya patronu, sosyal medya hesabından Nusret'e haksızlık yapıldığını düşündüğünü belirtti.
Kimilerinin "Acun Ilıcalı sayesinde şöhret oldu" dediği Nusret'in birkaç gündür maruz kaldığı duruma medya patronu el attı. Ilıcalı, Nusret'in marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edeceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:
Akıl ve vicdana sığmaz iddia: Emeğiyle geldiği noktayı herkesin hayranlıkla izlediği, dünyanın dört bir tarafında binlerce türk kardeşimize iş imkanı sağlamış olan Nusret’e 2-3 kişinin akıl ve vicdana sığmaz iddiasından yola çıkara haksızlık yapıldığını düşünüyorum.
Çalışanın hakkına el uzatmaz: Nusret’in kendi çalışanlarının haklarına el uzatacak biri olmadığını bizzat biliyorum. İnşallah Nusret ülkemizi bundan sonra da daha fazla tanıtarak , marka değerini artırıp başarıyla yoluna devam edecektir.