Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla Altunkaya'ya romantik doğum günü mesajı! "İyi ki hayatımdasın"

GELİNLİĞİN FİYATI OLAY OLDU

Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünde tercih ettiği gelinliği sosyal medyada ilgi görmüştü. Popüler bir markanın gelinliğini giyen ismin, şıklığının bedelinin 5 bin dolar (170 bin TL) olduğu öğrenilmişti.