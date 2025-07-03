Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla Altunkaya'ya romantik doğum günü mesajı! "İyi ki hayatımdasın"
Medya patronu ve iş adamı Acun Ilıcalı özel spor kariyerinin ardından özel yaşamı ile de gündeme geliyor. Sevilen isim son olarak karısı Çağla Altunkaya'nın doğum gününde paylaştığı mesaj ile gündem oldu...
TV kanalı ve spor kulübü sahibi yapımcı Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile eylül 2024'te dünyaevine girmişti.
GELİNLİĞİN FİYATI OLAY OLDU
Ayça Çağla Altunkaya'nın düğünde tercih ettiği gelinliği sosyal medyada ilgi görmüştü. Popüler bir markanın gelinliğini giyen ismin, şıklığının bedelinin 5 bin dolar (170 bin TL) olduğu öğrenilmişti.
Sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismin davetli olduğu düğün Esma Sultan Yalısı'nda yapılmıştı. Çiftin nikah şahitleri ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan olmuştu.
Yapımcı sunucu Acun Ilıcalı ve eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın mutlu evliliği devam ediyor.