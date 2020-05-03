Acun Ilıcalı'dan Ersin'e kötü haber! Haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Daha sonra üstünlüğü ele geçirdi ve skoru 9-6 yaptı. Sonraki iki oyunu alan Gönüllüler, skoru 9-8'e getirdiler. Son oyunda ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can parkura çıktı. Ersin atışlardaki başarısını bir kez daha gösterdi. Ve takımına dokunulmazlık oyununu kazandırdı. Survivor'da ilk dokunulmazlığı 10-8 skorla kazanan takım ünlüler oldu.