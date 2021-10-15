Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş'e doğum günü kutlaması! Bir tek Hadise eksik!
TV O Ses Türkiye'ye Hadise'nin yerine jüri olarak dönen Ebru Gündeş doğum gününü kutladı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya doğum gününde baş köşedeydi. Sosyal medyada 'Hadise nerede, tamamen dışladınız mı' soruları gündeme geldi.
TV8 O Ses Türkiye jüri ekibinden Ebru Gündeş'in doğum gününü, kanalın sahibi Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Oğuzhan Koç, Esat Yontuç ve Beyazıt Öztürk ile beraber kutladı. Kutlama kareleri sosyal medyaya düşünce 'Hadise neden tamamen dışlanıyor' soruları yükseldi.
O Ses Türkiye ekibinden mutlu kareler geldi. Ebru Gündeş’in doğum gününü kutlayan ekip, bu kareleri sosyal medyada paylaştı. Acun Ilıcalı’dan iyi dilekler geldi.
O Ses Türkiye'ye dönen Ebru Gündeş doğum gününü kutladı. Hadise ile arasının açıldığı ve Acun Ilıcalı'nın bu kavgada Ebru Gündeş'in tarafından olduğu sık sık gündeme gelirken ünlü şarkıcı doğum günü kutlamasında dostlarını da yanına alarak düşman çatlattı.
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya ve O Ses ekibi ile Ebru Gündeş‘in doğum gününe gitti. Acun Ilıcalı o anları kendi instagram hesabında “Nice mutlu yıllara yüzün hep gülsün" notuyla paylaştı.