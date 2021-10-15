Acun Ilıcalı'dan Ebru Gündeş'e doğum günü kutlaması! Bir tek Hadise eksik!

O Ses Türkiye'ye dönen Ebru Gündeş doğum gününü kutladı. Hadise ile arasının açıldığı ve Acun Ilıcalı'nın bu kavgada Ebru Gündeş'in tarafından olduğu sık sık gündeme gelirken ünlü şarkıcı doğum günü kutlamasında dostlarını da yanına alarak düşman çatlattı.