Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken Turabi paylaşımı sinema filmiyle geri dönüyor

Biri All Star olmak üzere Survivor'da 2 şampiyonluk yaşayan, ardından ABD yapımı The Challenge 2019 şampiyonu olan Turabi Çamkıran, yeni sinema filmiyle geri dönüyor. Daha önce Kertenkele dizisinde, Sabit Kanca 2 ve Ketenpere filmleriyle izleyici karşısına çıkan Turbo Turabi, Avcı: İlk Kehanet filminde konuk olarak yer alacak.