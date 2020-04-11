Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz Survivor araba ödülünü bakın kim kazandı
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de otomobil heyecanı yaşandı. Kıyasıya rekabetin olduğu zorlu parkurda Ünlüler takımından bir kadın ve bir erkek yarışmacı son model arabanın sahibi oldu.
Survivor'ın dün akşam yayımlanan yeni bölümüne ödül oyunu damga vurdu. İlk olarak ise Ünlüler ile Gönüllüler erzak oyunu için karşı karşıya geldi. Pestil, tahin-pekmez, ekmek ve yumurtadan oluşan erzak paketi yarışmacıları heyecanlandırdı. Mücadeleden galip gelen takım ise Gönüllüler oldu.
Acun Ilıcalı bir erkek ve bir kadın yarışmacıya verilecek araba ödülünü tanıtırken yarışmacılar ödülü gördüğünde büyük heyecan yaşadı. Performans finalinde en fazla cana sahip olan isim 9 can ile Elif oldu.
Ersin, Yunus Emre ve Gizem ise 1 can ile en dezavantajlı isimler oldu. Performans finali niteliğindeki araba ödülünde finale kadınlarda Elif-Aycan ikilisi kalırken erkeklerde Cemal Can-Mert ikilisi yarıştı.
Araba ödülünün finali kadınlarda Elif ve Aycan arasında yaşandı. Sevinen taraf ise Elif oldu.