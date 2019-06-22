Acun Ilıcalı'dan boşanıp kitap çıkarmıştı! Şeyma Subaşı itiraf etti
Acun Ilıcalı ile boşanmasının ardından kitap çıkaran Şeyma Subaşı, ''Sadece Şeyma'' kitabı hakkında bir itirafta bulundu.
Son günlerde sıklıkla yeni çıkardığı kitabı üzerine paylaşan Şeyma Subaşı, kitabı dolayısıyla tepkiler almaya başladı ve sosyal medya üzerinden takipçilerine bir itirafta bulundu.
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı 'Sadece Şeyma' kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyasından konuştuğu açıklamasında şu sözler yer aldı:
"Arkadaşlar kitabı ben yazmadım çok başaralı editörlerimiz yazdı.Ben hayatımı onlara anlattım.
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Sonra editörlerimizin isimlerini söylerim. Çok sevgiler yolluyorum onlara. Sanırım yanlış anlaşılıyor ben edebiyatçıyım da demedim.
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Sizler benim hayatımı merak ediyordunuz. Profilime haftada 130 - 140 milyon kişi profilime bakıyordu yani Şeyma kitabı sizin sayenizde çıktı.
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