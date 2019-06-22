Acun Ilıcalı'dan boşanıp kitap çıkarmıştı! Şeyma Subaşı itiraf etti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı 'Sadece Şeyma' kitabıyla ilgili açıklamada bulundu. Sosyal medyasından konuştuğu açıklamasında şu sözler yer aldı:

"Arkadaşlar kitabı ben yazmadım çok başaralı editörlerimiz yazdı.Ben hayatımı onlara anlattım.