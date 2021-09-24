Acun Ilıcalı'dan bomba fotoğraf Tv8 O Ses Türkiye jürisinde Hadise gitti Ebru Gündeş geldi

TV8 kanalının sevilen yarışmalarından O Ses Türkiye, yeni sezon bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kanalın sahibi Acun Ilıcalı, kişisel Instagram hesabından hikaye olarak yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. 2021 O Ses Türkiye yarışmasının çekimlerinin başladığını duyuran Ilıcalı, yarışmanın jüri üyeleriyle poz verdi. Hadise'nin yerine Oğuzhan Uğur'un geldiği yeni kadroda Ebru Gündeş'in de yer almasının ardından sosyal medyada 'Hadise ve Ebru Gündeş'in Reza Zarrab olayı nedeniyle bir araya gelemeyecekleri gerekçesiyle' böyle bir karar alındığı yönünde yorumlandı. Ebru Gündeş, ayrıldığı eşi Reza Zarrab'ın kendisini Hadise ile aldattığını ima etmiş ve bir zamanlar aralarından su sızmayan iki eski dostun arası bu nedenle açılmıştı.