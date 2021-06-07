Acun Ilıcalı'dan ağır laflar eden Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı
Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine Kırmızı Oda dizisinde yer alan Erkan Petekkaya ağır laflar etmişti. O sözlere Acun Ilıcalı'dan tek cümlelik yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreniyle ilgili Acun Ilıcalı'ya sert tepki göstermişti. Petekkaya'nın öfkesinin sebebi ise TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesiydi.
Kerimcan Durmaz, THY uçağının tuvaletinde cinsel organını gösterdiği görüntüleri Instagram'da paylaşınca gelen tepkiler nedeniyle ABD'ye yerleşmek zorunda kalmıştı.
Daha sonra tekrar Türkiye'ye dönüş yapan Kerimcan Durmaz, "Peşimde" isimli bir single çıkardı.
Müzik listelerinde ve Youtube'da kısa sürede büyük bir izlenme ve dinlenme sayısına ulaşan şarkı sezonun hitleri arasına girmeyi başardı.