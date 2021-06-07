Acun Ilıcalı'dan ağır laflar eden Erkan Petekkaya'ya Kerimcan Durmaz yanıtı

Geçtiğimiz günlerde Kırmızı Oda dizisinde 'Sadi' karakterini canlandıran Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreniyle ilgili Acun Ilıcalı'ya sert tepki göstermişti. Petekkaya'nın öfkesinin sebebi ise TV8 ekranında yayınlanan müzik ödül töreninde 'En İyi Çıkış' ödülü Peşimde şarkısıyla Kerimcan Durmaz'a verilmesiydi.