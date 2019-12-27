Acun Ilıcalı Zuhal Topal'la Sofrada'nın yayınını durduruyor! Düğmeye bastı

FOX TV itiraz etti: FOX TV’nin avukatı, “TV8 önce ‘Yemekteyiz’ adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı’nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.