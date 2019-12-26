Acun Ilıcalı zirveye oturdu! İşte 2019'un en çok konuşulan ünlüleri

Medya Takip Merkezi tarafından yapılan, 2019 yılında en çok konuşulan isimlerin belirlendiği araştırma verileri yayınlandı. Gelen verilere göre Acun Ilıcalı listede en yukarıda yer alırken onu sırasıyla Cem Yılmaz ve Demet Akalın takip etti.