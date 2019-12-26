Acun Ilıcalı zirveye oturdu! İşte 2019'un en çok konuşulan ünlüleri
2019 yılının en çok konuşulanları listesi belli oldu. Listede ilk sırada Acun Ilıcalı yer alırken ikinci sıraya Cem Yılmaz ve Defne Samyeli aşkı damgasını vurdu.
Medya Takip Merkezi tarafından yapılan, 2019 yılında en çok konuşulan isimlerin belirlendiği araştırma verileri yayınlandı. Gelen verilere göre Acun Ilıcalı listede en yukarıda yer alırken onu sırasıyla Cem Yılmaz ve Demet Akalın takip etti.
Acun Ilıcalı
Muhabirlikten medya patronluğuna kadar uzanan hayatı ve Şeyma Subaşı ile boşanması ile çok konuşulan isimler arasında ilk sırada yer alan Acun Ilıcalı, 2019 yılının en çok konuşulan kişisi seçildi.
Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından birçok ünlü isimle beraber anılan Ilıcalı, geçtiğimiz Şubat ayında eski eşi Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak mahkemeye başvurmuş ve kızları Melisa’nın velayetini üzerine almıştı.
Spora olan katkıları ve spora olan sevgisiyle anılan Ilıcalı Fenerbahçe ve Erzurumspor gibi takımlar için düzenlediği destek kampanyaları ile adından söz ettirmişti.