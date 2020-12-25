Acun Ilıcalı Youtube'u bitirmeye kararlı herkesi Exxen'de topladı! Survivor'dan bomba isim

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yerli dizi kategorisinde Şeref Bey, Sihirli Annem, Vahşi Şeyler, Gibi ve Yetiş Zeynep'i duyuran Exxen, birçok ünlü Youtube fenomenini de bünyesine kattı.



İşte Exxen'in bünyesine kattığı ünlü Youtuberlar...