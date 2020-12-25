Acun Ilıcalı Youtube'u bitirmeye kararlı herkesi Exxen'de topladı! Survivor'dan bomba isim
Acun Ilıcalı'nın büyük yatırım yaptığı Exxen birbirinden ünlü ismi platforma dahil etmeye devam ediyor. Son olarak ünlü Youtube fenomenleri ve Survivor'un sevilen ismini dahil eden Ilıcalı Twitter'da olay oldu.
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de seyirciyle buluşacak olan Exxen platformunda yer alacak projeler paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yerli dizi kategorisinde Şeref Bey, Sihirli Annem, Vahşi Şeyler, Gibi ve Yetiş Zeynep'i duyuran Exxen, birçok ünlü Youtube fenomenini de bünyesine kattı.
İşte Exxen'in bünyesine kattığı ünlü Youtuberlar...
Konuşanlar
Youtube'da 1,5 milyonu aşkın abonesi bulunan Hasan Can Kaya her videosu milyonlar izliyordu. Acun Ilıcalı ile anlaştıktan sonra tüm videolarını kaldıran Kaya bu hareketiyle büyük tepki çekmişti.
Kirli Çamaşırlar
Farklı tarz çektiği videolar ile adından söz ettiren başarılı isim Orkun Işıtmak'da Exxen'e geçen fenomenler arasında. 8 milyonu aşkın abonesi bulunan Işıtmak, Exxen'de Kirli Çamaşırlar programını gerçekleştirecek.
Garaj
19 yıldır otomobil gazeteciliği yapan Doğan Kabak'ın da Youtube kanalında 1,6 milyon abonesi bulunuyor. Exxen'de Doğan Kabak, Ferhat Albayrak ile Garaj programını yapacak.