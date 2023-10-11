Acun Ilıcalı yıllık kazancını açıkladı duyan şaştı kaldı! Beyaz Show müjdesi: Büyük geliyoruz
Yıllar önce Beyaz Show ile ekranlara damga vuran Beyazıt Öztürk geri dönüyor. Acun Ilıcalı, katıldığı programda Beyaz Show'un yılbaşında ekranda olacağının müjdesini verdi. Öte yandan Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin yıllık kazandığı parayı açıklayınca Candaş Tolga Işık büyük şaşkınlık yaşadı.
Candaş Tolga Işık'ın programına katılan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Beyaz Show'un yılbaşında ekrana döneceğinin müjdesini verdi.
Sunumu ve eğlenceli kimliğiyle geniş bir hayran kitlesi bulunan Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama Beyaz Show'un döneceğinin söylemişti. Işık'ın "Beyaz Show olacak mı?" sorusu üzerine konuşan Acun Ilıcalı şöyle dedi:
"Çok büyük geliyoruz. Beyaz Show yılbaşında olacak. Beyazıt Öztürk benim televizyon sektöründe takdir ettiğim insanlardan biridir. Hem kalbine hem de işine büyük hayranlığım var.
Yılbaşında akılları alacak bir Beyaz Show olacak. Ben de çok heyecanlıyım. Yılbaşı gecesi nefes almadan izleyeceğiz. Onu arada yapması için sıkıştır. Bu ülkenin Beyaz Show'a ihtiyacı var"