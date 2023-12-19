Acun Ilıcalı yeni transferi açıkladı! 0-0 biten maçlar bana göre değil

Transferi açıkladı: Anlaştık

Ara transfer dönemi için bir oyuncu ile anlaştıklarını ifade eden Acun Ilıcalı, "Ara transfer dönemi için şimdiden bir oyuncuyla anlaştık. Transfer döneminin ilk günlerinde resmi olarak açıklayacağız. Taraftarlarımızı mutlu edecek 2-3 transfer yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.