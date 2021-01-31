Acun Ilıcalı yeni kuralı açıkladı Survivor doktoru konuştu! Diskalifiye mi oluyor?
Acun Ilıcalı Survivor 2021'in son bölümünde yeni kuralı açıkladı. Market ve dokunulmazlık oyununun oynadığı bölümde bir takım eleme adayı çıkardı.
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler ilk olarak market oyununda karşı karşıya geldi. Kuru fasulye ve salça için yarışan takımlarda kazanan belli oldu. 7-5'lik skor ile market oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
Takım oyunundan sonra dokunulmazlık oyununda iki takım karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı dokunulmazlık oyununda kazanan Ünlüler oldu. Ünlüler 10'a 6'lık bir skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.
Gönüllüler ise oyunu kaybettiği için bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Eleme adayı belli olmadan önce Acun Ilıcalı ikinci dokunulmazlık oyunu için gelen yeni kuralı açıkladı.
Ilıcalı yaptığı açıklamada, "İkinci dokunulmazlıklarda arkadaşlar bundan sonra avantaj sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve avantaj oyununu dokunulmazlıklardan önce farklı bir oyun şeklinde oynayacaksınız ve onu kazanan takımlar seçme avantajına sahip olacak." dedi.