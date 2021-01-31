Acun Ilıcalı yeni kuralı açıkladı Survivor doktoru konuştu! Diskalifiye mi oluyor?

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "İkinci dokunulmazlıklarda arkadaşlar bundan sonra avantaj sahibi olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz ve avantaj oyununu dokunulmazlıklardan önce farklı bir oyun şeklinde oynayacaksınız ve onu kazanan takımlar seçme avantajına sahip olacak." dedi.