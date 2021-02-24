Acun Ilıcalı yeni Exxen bombasını söyledi Tolga Çevik'i övmelere doyamadı

Tolgshow programı ile Exxen'den izleyici karşısına çıkan Tolga Çevik'in hayallerine ortak olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, şunları söyledi:

"Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik. Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor.''