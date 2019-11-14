Acun Ilıcalı yayınladı Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye yarışmacı gibi katıldı
TV8 yarışması O Ses Türkiye'ye Ajda Pekkan konuk oldu, durumdan habersiz jüriler sürprizle karşılaşınca havalara uçtu.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleşen O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan sürprizi yaşandı. 13 Kasım Çarşamba günü yapılan çekimlerinde hem izleyenlere hem jüri üyelerine büyük bir sürpriz yapıldı. Ajda Pekkan, konuk oldu.
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Daha yeni takımların oluştuğu O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan, sahneye çıktı ve şarkı söylemeye başladı. Ajda'nın konuk olduğundan haberi olmayan O Ses Türkiye jürileri Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz, Pekkan'ın sesini duyar duymaz büyük bir şok yaşadı.
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Acun Ilıcalı ise jürinin sürprizle karşılaşma nalarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınladı.
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Bu durumu önceden jürilere söylemeyen Acun Ilıcalı, büyük bir sürpriz yaptı.
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