Acun Ilıcalı yayınladı Ajda Pekkan O Ses Türkiye'ye yarışmacı gibi katıldı

Daha yeni takımların oluştuğu O Ses Türkiye'de Ajda Pekkan, sahneye çıktı ve şarkı söylemeye başladı. Ajda'nın konuk olduğundan haberi olmayan O Ses Türkiye jürileri Hadise, Seda Sayan, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz, Pekkan'ın sesini duyar duymaz büyük bir şok yaşadı.