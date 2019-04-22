Acun Ilıcalı yayında pot kırdı Murat Boz ile Aslı Enver düğünü hakkında olay açıklama

Acun Ilıcalı ile Murat Boz'un, iş hayatından ziyade sıkı bir dost oldukları biliniyor. Önceki gün ise birleşme partisindeki eğlencenin ardından, konuk olarak davet ettiği Murat Boz'a teşekkürlerini ileten Acun Ilıcalı, "Dünyanın bir ucuna yine sağolsun bizim için geldi" diyerek ünlü şarkıcı hakkında şu ifadelerde bulundu: