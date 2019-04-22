Acun Ilıcalı yayında pot kırdı Murat Boz ile Aslı Enver düğünü hakkında olay açıklama
Tv 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Survivor 2019 birleşme partisi için Seda Sayan ile birlikte Dominik'e giden Murat Boz hakkında büyük bir pot kırdı.
Türk ve Yunan yarışmacıların heyecanlı mücadelelerine sahne olan Survivor 2019'da önceki gün birleşme partisi düzenlendi. Yarışmacıların doyasıya yemek yediği ve şarkı söylediği anlara Seda Sayan ve Murat Boz da eşlik etti. Ancak Acun Ilıcalı, Murat Boz'dan bahsettiği bir konuşmasında evlilik hakkında büyük bir pot kırdı.
Acun Ilıcalı ile Murat Boz'un, iş hayatından ziyade sıkı bir dost oldukları biliniyor. Önceki gün ise birleşme partisindeki eğlencenin ardından, konuk olarak davet ettiği Murat Boz'a teşekkürlerini ileten Acun Ilıcalı, "Dünyanın bir ucuna yine sağolsun bizim için geldi" diyerek ünlü şarkıcı hakkında şu ifadelerde bulundu:
“Murat Boz’a çok teşekkür ediyoruz, dünyanın bir ucuna yine sağolsun bizim için geldi. Her zaman beraberiz yıllardır. İnşallah ben de onun düğününe gideceğim, dünyanın bir ucuna”
Bu açıklamadan sonra Murat Boz ve Aslı Enver takipçilerinin kafaları karıştı. Bir süredir Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin evlenecekleri yönünde çıkan habeleri adeta doğrulayan Acun Ilıcalı, böylelikle haberlere açık kapı bırakarak merak uyandırdı.