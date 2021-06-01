Acun Ilıcalı ve Hadise arasında soğuk rüzgarlar o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı

Yeni sezon döneminde yeniden ekranlara dönmesi beklenen O Ses Türkiye yarışmasında ayrılık var. Hadise'nin jüri koltuğunu bıraktığı yerinin ise şimdiden dolduğu konuşuluyor. Bir başka iddia ise Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arasının açık olduğu... Hadise ile Acun Ilıcalı'nın arasında soğuk rüzgarların estiği iddia edildi.