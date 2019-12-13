Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında gerilim artıyor ortaya çıkan gerçek şok etti
Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında yaşanan 'Yemekteyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada' krizi hız kesmeden devam ediyor, ortaya çıkan bir detay Ilıcalı'nın elini güçlendirdi.
Acun Ilıcalı, TV8 ekranlarında son olarak Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleşen Yemekteyiz programının FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada isimli programla aynı olduğunu iddia etmiş ve dava açmıştı. İki taraf arasındaki gerilim ise gün geçtikçe daha da artıyor.
Konu hakkında açıklama yapan FOX TV, format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu söyleyerek format sahiplerinden birinin Ramazan Uzan olduğunu açıkladı. Bu detay ile Acun Ilıcalı'nın eli daha da güçlendi çünkü Uzan'ın yıllar önce Show TV'de yayınlanan Yemekteyiz'in yapımcılarından olduğu ve yarışmaya sadece kaynanaları ekleyerek yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladığı ortaya çıktı.
Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladı.
FOX TV'nin fikir hırsızlığı yaptığını iddia eden Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde FOX TV'nin açıklamları üzerine ''Minareyi çalan kılıfını hazırlar misali, yapılan format hırsızlığını meşrulaştırma çabasıdır'' diyerek ateş püskürmüştü, bu sefer de bir internet programına katılan Ilıcalı, FOX TV'ye verdi, veriştirdi.