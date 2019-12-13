Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında gerilim artıyor ortaya çıkan gerçek şok etti

Konu hakkında açıklama yapan FOX TV, format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu söyleyerek format sahiplerinden birinin Ramazan Uzan olduğunu açıkladı. Bu detay ile Acun Ilıcalı'nın eli daha da güçlendi çünkü Uzan'ın yıllar önce Show TV'de yayınlanan Yemekteyiz'in yapımcılarından olduğu ve yarışmaya sadece kaynanaları ekleyerek yeni bir program gibi FOX TV'de yayınladığı ortaya çıktı.