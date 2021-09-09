Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç Necla Teyze'nin yer sofrasına konuk oldu

"Hatırşinaz Acun’um Allah razı olsun"

Acaroğlu, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Acaroğlu'nun gönderisine binlerce yorum ve beğendi geldi. Acaroğlu fotoğrafa "Hatırşinaz Acun’um Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esatım'a da selam olsun " notunu düştü.