Acun Ilıcalı ve Esat Yontuç Necla Teyze'nin yer sofrasına konuk oldu
Acun Ilıcalı, geçmiş yıllardaki fenomen yarışmalarından Var mısın Yok musun'da kendisini tüm Türkiye'ye sevdiren Naciye Teyze'ye Konya'da, arkadaşı ve iş ortağı Esat Yontuç ile sürpriz bir ziyarette bulundu.
Acun Ilıcalı, 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu Konya'daki evinde ziyaret etti.
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Haber Giriş: 09.09.2021 - 11:31 | Son Güncelleme: 09.09.2021 - 14:39
Acun Ilıcalı'dan Naciye Teyze'ye sürpriz ziyaret
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Acun Ilıcalı, 'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan Mevlüt Acaroğlu'nun annesi Naciye Acaroğlu'nu Konya'daki evinde ziyaret etti. Acun Ilıcalı'ya yakın dostu Esat Yontunç eşlik etti.
Naciye Acaroğlu, Ilıcalı ve Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
"Hatırşinaz Acun’um Allah razı olsun"
Acaroğlu, Acun Ilıcalı ve Esat Yontunç'un yer sofrasında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Acaroğlu'nun gönderisine binlerce yorum ve beğendi geldi. Acaroğlu fotoğrafa "Hatırşinaz Acun’um Allah razı olsun her Konya’ya geldiğinde uğrar, Sarı Esatım'a da selam olsun " notunu düştü.
Necla Teyze ismiyle Türkiye'ye kendisini sevdiren Necla Acaroğlu, Var Mısın Yok musun yarışma programına katılan oğlu Mevlüt'ü gölgede bırakmıştı.