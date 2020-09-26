Acun Ilıcalı uçak satın aldı uçağın içi fiyatı olay! Evinden sonra jetini de satmıştı

Acun Ilıcalı, son günlerde maddi kazancı ve harcamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evlendikten sonra kızı ve Subaşı'nın oturması için aldığı evi satmasıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde ise yeni bir uçak alması gündeme bomba gibi düştü.