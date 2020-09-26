Acun Ilıcalı uçak satın aldı uçağın içi fiyatı olay! Evinden sonra jetini de satmıştı
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aldığı evi sattı ardından da özel jetini Global Express XRS 2012 model uçakla değiştirdi. Yeni uçağına dudak uçuklatan bir para harcadı.
Acun Ilıcalı, son günlerde maddi kazancı ve harcamalarıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Şeyma Subaşı ile evlendikten sonra kızı ve Subaşı'nın oturması için aldığı evi satmasıyla adından söz ettirdi. Şimdilerde ise yeni bir uçak alması gündeme bomba gibi düştü.
''Survivor'' çekimleri nedeniyle sık sık Dominik’e giden Ilıcalı, aktarma yapmak istememesi nedeniyle Challenger 605 tipi özel jetini değiştirme kararı aldı. Ilıcalı, 16 yolcu kapasiteli Kanada imalatı Global Express XRS 2012 model uçağı Amerikalı bir şirketten 13 milyon dolara (99.5 milyon TL) satın aldı.
Ilıcalı, düşük uçuş saatine sahip olan uçakla Dominik Cumhuriyeti-Türkiye arası direkt uçuş yapabilecek. Yenisi 45 ila 50 milyon dolar arasında olan uçağı televizyoncu, çok daha uygun bir fiyata alıp kar elde etti.
Ilıcalı’nın Challenger 605 tipi özel jetini ise Sedef Finans’ın sahibi Altunç Kumova’ya 8.5 milyon dolara (65 milyon TL) sattığı öğrenildi. 2 ay sonra teslim alacağı uçağın içinde bazı değişikliklere gitti. Uçaktaki koltukların derilerini ve internet donanımını değiştirdi.Kolayca konsol oyunu oynanabileceği bir elektronik sistem kurdurttu.