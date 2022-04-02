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Acun Ilıcalı TV8'in dizisini Netflix'e kaptırdı! Süslü Korkuluk'ta yeni kriz çıktı! Seyirci isyan etti

Acun Ilıcalı TV8'in dizisini Netflix'e kaptırdı! Süslü Korkuluk'ta yeni kriz çıktı! Seyirci isyan etti

TV8'de yeni dönemin iddialı dizisi olması planlanan Süslü Korkuluk kriz üstüne krizlerle baş ediyor.

Acun Ilıcalı TV8'in dizisini Netflix'e kaptırdı! Süslü Korkuluk'ta yeni kriz çıktı! Seyirci isyan etti

Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturacağı "Süslü Korkuluk" dizisinin TV8 ekranında yayınlanacağı duyuruldu.

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Acun Ilıcalı TV8'in dizisini Netflix'e kaptırdı! Süslü Korkuluk'ta yeni kriz çıktı! Seyirci isyan etti

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Süslü Korkuluk'ta Çağatay Ulusoy'un ilk partneri Alina Boz oldu.

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Acun Ilıcalı TV8'in dizisini Netflix'e kaptırdı! Süslü Korkuluk'ta yeni kriz çıktı! Seyirci isyan etti

Dizinin yapım şirketi OGM Pictures’ın ortakları Onur Güvenatam ile TV8’in patronu Acun Ilıcalı’yla arasındaki anlaşmazlık çıktı.

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Acun Ilıcalı TV8'in dizisini Netflix'e kaptırdı! Süslü Korkuluk'ta yeni kriz çıktı! Seyirci isyan etti

Yaşanan anlaşmazlıklar sonucu ani bir kararla dizi Netflix'e satıldı. 

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