Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un yıldızını alıyor! Nwakaeme, Hull City yolunda

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ise Hatayspor forması giyen Adama Traore'nin transferi için "Neredeyse bitti" demişti. Ünlü televizyoncu ayrıca Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcuyla daha görüştüklerini de duyurmuştu. Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı'nın sözünü ettiği 4 futbolcudan birinin Fenerbahçeli Pelkas olduğu biliniyordu. Ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın da adı uzun bir süre Hull City ile anılmıştı.