Acun Ilıcalı, Trabzonspor'un yıldızını alıyor! Nwakaeme, Hull City yolunda
İNGİLİZ ekibi Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor'un yıldızını satın alıyor. Acun Ilıcalı, Pelkas, Ozan Tufan derken, Trabzonspor'un dinamosuna imzayı attırmak üzere...
İngiltere'de Championship'te kalmayı başaran Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı transferde gözünü Süper Lig'e dikmiş durumda... '4 oyuncu ile görüşüyoruz' diyen ve Fenerbahçe'den Pelkas ve Ozan Tufan'ı transfer edeceği iddia edilen Ilıcalı'nın, Trabzonspor'un yıldızıyla masada olduğu ortaya çıktı.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin Championship'te kalmasıyla gözünü Süper Lig'e çevirmiş durumda... Hull City ile ilgili hemen hemen her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. İngiliz ekibinin Süper Lig'den ilk transferi geçen sezonun devre arasında Fenerbahçeli Allahyar Sayyedmanesh olmuştu.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında ise Hatayspor forması giyen Adama Traore'nin transferi için "Neredeyse bitti" demişti. Ünlü televizyoncu ayrıca Süper Lig'de forma giyen 4 futbolcuyla daha görüştüklerini de duyurmuştu. Hull City'nin sahibi olan Ilıcalı'nın sözünü ettiği 4 futbolcudan birinin Fenerbahçeli Pelkas olduğu biliniyordu. Ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın da adı uzun bir süre Hull City ile anılmıştı.
Ancak Pelkas konusunda görüşmelerde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası Acun Ilıcalı rotayı Trabzon'a kırdı. THE72 adlı internet sitesindeki habere göre; İngiliz ekibi, Trabzonspor'un yeni kontrat için bir türlü anlaşamadığı Nwakaeme'ye kancayı taktı.