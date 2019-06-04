Acun Ilıcalı talihsiz kaza geçirdi son halini sosyal medyadan paylaştı
Günlük yaşantısından kesitleri sosyal medya hesabından son günlerde sıklıkla paylaşmaya başlayan Acun Ilıcalı, Survivor adasından uğurlanırken bir kaza geçirdi.
Tv8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan programı için iki ülke arasında mekik dokuyan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde kızlarıyla birlikte doğum gününü kutlamıştı. Son olarak Dominik Cumhuriyeti'ne dönen Ilıcalı, önceki gün geçirdiği kazanın fotoğrafını paylaştı.
Var Mısın Yok Musun programında tanınan ve ardından Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlayan Manav Aydın, Acun Ilıcalı'yı uğurlayayım derken sakatladı. Ilıcalı yolculuğa çıkarken arkasından su dökmek isteyen Aydın, suyu yanlışlıkla medya patronuna fırlattı. Ilıcalı ise kaza sonrası bu görüntüyü paylaştı.
Acun Ilıcalı kimdir?: Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.
5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.