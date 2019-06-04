Acun Ilıcalı talihsiz kaza geçirdi son halini sosyal medyadan paylaştı

Var Mısın Yok Musun programında tanınan ve ardından Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlayan Manav Aydın, Acun Ilıcalı'yı uğurlayayım derken sakatladı. Ilıcalı yolculuğa çıkarken arkasından su dökmek isteyen Aydın, suyu yanlışlıkla medya patronuna fırlattı. Ilıcalı ise kaza sonrası bu görüntüyü paylaştı.