Acun Ilıcalı takım kuruyor! Hull City taraftarından sıcak mesaj!
Acun Ilıcalı, İngiltere Championship takımlarından Hull City'i almak için çalışmalara başladı. Futbola olan düşkünlüğüyle bilinen Acun Ilıcalı'ya satın almaya hazırlandığı Hull City'nin taraftarından pankart mesaj geldi.
Acun Ilıcalı kulübü ziyaret etmesinin ardından, işlemlerin olumlu yönde gittiğini duyurdu. Acun Ilıcalı’nın Hull City’e ilgisi şehirde büyük bir heyecana neden oldu.Bir röportajında 'İngiltere’den takım almak en büyük hayalimdi' diyen Ilıcalı’ya Hull City taraftarı pankartla cevap verdi. Bristol City maçı öncesi tribünde “Acun’un bir hayali vardı, güzel günler bizi çağırıyor” pankartı açan taraftarlar Türk bayraklarıyla ünlü televizyoncuya destek verdi.
İngiliz ekibi Hull City'i satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, kulübü neden satın aldığını ve hedeflerini anlattı.
İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından önemli satır başları:
- "3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı."
-"İngiltere'deki tüm kulüplere tek tek baktığımda, bir şey beni Hull City'e çekti. Finansal olarak diğer kulüplere baktığımda, Hull City'nin gerçekten ileride bir kulüp olduğunu gördüm."