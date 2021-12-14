Acun Ilıcalı takım kuruyor! Hull City taraftarından sıcak mesaj!

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından önemli satır başları:

- "3 ila 4 hafta içerisinde kulübü tamamen devralacağımı söyleyebilirim. Benim kontrolüm altında olmayan bazı teknik detaylar var. Ancak söyleyebileceğim tek şey, kulüp sahibinin çok yardımcı olduğu ve mükemmel bir şekilde iş birliği yaptığı."