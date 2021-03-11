Acun Ilıcalı Survivor'dan elenen Hayrettin'i Exxen'e transfer etti bomba proje
Survivor'dan elenen yarışmacıların peşini Acun Ilıcalı bırakmıyor. Hayrettin de Survivor'dan elenince Exxen'e transfer oldu.
Survivor yarışması TV8 ekranlarında seyirciyi ekranlara kilitlemeye devam ederken her hafta bir kişinin Survivor hayalleri suya düşüyor. Geçtiğimiz haftalarda da Hayrettin, Survivor'a veda etti.
Tüm takımın gözyaşlarıyla vedalaştığı ünlü ismin adaya vedası, herkesi üzmüştü. Elenmesinin ardından büyük bir çöküş yaşayan ünlüler takımı, Hayrettin'in yokluğunu derinden hissetti.
Pozitif enerjisiyle seyircinin kalbine taht kuran Hayrettin Karaoğuz'un, bomba projeye dahil olduğu iddia edildi. Hayrettin'in Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e geçtiği iddia edildi.
Hayrettin Karaoğuz'un sosyal medyada en çok konuşulan platformlardan biri olan Exxen'de çok yakında yayınlacak bir program ile ekranlara döneceği öne sürüldü.