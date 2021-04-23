Acun Ilıcalı Survivor'daki diskalifiyeyi açıkladı Çağrı Atakan milyonları ağlattı
Survivor 2021'in son bölümünde Acun Ilıcalı, yarışmacılar arasından kimin diskalifiye olduğunu açıkladı. Çağrı Atakan, milyonları ağlattı.
TV8 ekranlarının heyecanı yüksek yarışması Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı, gönüllüler ve ünlüler takımlarını acil durum konseyi için topladı. Ilıcalı, bu konsey toplanmasının nedeni olarak ise bir yarışmacının diskalifiye olmasını gösterdi.
Ilıcalı, sakatlık nedeniyle olduğunu söyleyince ise ilk olarak herkesin aklına Merve geldi. Merve, burnunu oyun parkurunda fena çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Acun Ilıcalı konuya ilişkin şunları söyledi:
"Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var.''
''Yarışmacımızın sağlığını riske etmemek. Doktorumuz Türkiye'den hekimlerle görüşme yapıyor ve kararını veriyor. Bu karar 3 türlü oluyor. Sakat ama iyileşecek, sakat ve uzun sürede iyileşecek.''
''Üçüncüsü ise sakat, oynarsa kendisine zarar verir. Yani kendi sağlığına zarar verir dendiği anda hiçbir yarışmacımızı oynatmadık. Taviz vermeyeceğiz."