Ilıcalı, sakatlık nedeniyle olduğunu söyleyince ise ilk olarak herkesin aklına Merve geldi. Merve, burnunu oyun parkurunda fena çarpmış ve kanlar içinde kalmıştı. Acun Ilıcalı konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bu sene çok ciddi sakatlıklar yaşadık. Çağrı'nın, Merve'nin oldu. Sakatlanmayan neredeyse yok gibi. Ama önemli olan sakatlığın ciddiyeti. Bizim tek bir prensibimiz var.''