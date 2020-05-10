Acun Ilıcalı Survivor'da Yasin'i kovdu! Sinirlerine hakim olamadı

Survivor 2020'nin 70. bölümü, dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlk olarak ödül oyununda avantaj sağlamak için bayrak yarışı yapıldı. Oyun öncesinde oynanan avantaj oyunu için iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Son atışı bir türlü yapamayan Ünlüler takımını, Gönüllüler Takımı art arda dört isabetli atışla yenmeyi başardı. Böylece Survivor’da avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.