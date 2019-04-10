Acun Ilıcalı Survivor'da kural ihlali yapanları ifşa etti 4 Türk bakın ne yapmış
Acun Ilıcalı, Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan'ın önceki bölümünde yaptığı konuşmayla, 4 Türk yarışmacının daha önce görülmemiş bir kural ihlali yaptığını açıkladı.
Survivor'ın ortalarına doğru girilirken yaşanan açlık ve duyulan özlem hissi, yarışmacıları kural ihlaline itti. Acun Ilıcalı, yayınlanan son bölümdeki ada konseyinde, 4 Türk yarışmacının daha önce görülmemiş bir kural ihlali yaptığını açıkladı. Peki Survivor'daki kural ihlalini kimler yaptı, cezaları ne olacak?
Yayınlanan 44. bölümüyle büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da adaya veda eden isim belli olurken, ada konseyine damga vuran olay, Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa'nın yaptığı kural ihlali oldu. Ilıcalı, iletişim konusunda ihlal yapan Türk yarışmacıları uyarırken, nasıl bir ihlal yapıldığını şu sözlerle açıkladı:
Kaptan aracılığı ile sevdiklerine mesaj yolladılar
"Türk arkadaşlarımızın bazılarının iletişim konusunda kural ihlali yaptıklarını tespit ettik. Dominikli bir kaptan aracılığıyla, sevdiklerine mesaj yollayanlar oldu. Bizim tespitlerimize göre, Yusuf, Okay, Büşra ve Melisa ihlal yaptı. Ödüllerden yararlanma konusunda yaptırım uygulanmaya başladı. Sayılarını ise kararlaştırıp açıklayacağız"
Akıllara Damla geldi
Yaşanan bu olay bir anda gündeme otururken, geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan Damla'nın sigara içmesi akıllara geldi. Öte yandan yayınlanan son bölümde adaya veda eden isim ve araba oyununun kazananı da belli oldu.