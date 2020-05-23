Acun Ilıcalı Survivor'da eleme adayını ve bayram sürprizlerini açıkladı
Survivor 2020'de ilk eleme adayı dün akşam yayımlanan yeni bölümüyle belli oldu. Acun ılıcalı, Ramazan Bayramı sürprizlerini de tek tek açıkladı ve Survivor'da rekor denemesi yapacaklarını söyledi.
Survivor'da Ramazan Bayramı nedeniyle dokunulmazlık oyunları bir gün erken başladı. Fakat elemenin olmayacağı açıklandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler kıyasıya yarıştı.
Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.
Dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler Takımı, Survivor'da ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Sercan, Elif ve Aycan Yunus Emre'nin adını yazdı. Yunus Emre ise Sercan'ın adını konseyde verdi. Sonu olarak Yunus Emre Ünlüler takımından ilk eleme adayı oldu.
Bayramda eleme nasıl olacak?
Survivor 2020 son ada konseyinde Acun Ilıcalı, bayram haftasında neler olacak, eleme nasıl olacak açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor’da bayram dolasıyla bu hafta eleme olmayacağını söyledi. Bu hafta yapılacak iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı çıkarılacak. Gelecek hafta ise yine iki dokunulmazlık oyunu ile yine 2 tane eleme adayı belirlenecek. Sadece bu adaylara yapılacak oylama sonrasında elenen kişi belli olacak.