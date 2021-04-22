Acun Ilıcalı Survivor'da diskalifiye açıkladı gözyaşları sel oldu
Acun Ilıcalı Survivor'da acil durum konseyi düzenledi. Survivor'da bir yarışmacı diskalifiye edildi.
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da olağanüstü bir konsey toplantısı yapıldı. Survivor'ın 22 Nisan Perşembe günü yayınlanacak bölümüne ait fragmanda Acun Ilıcalı bir yarışmacının elendiğini duyurmak üzere acil durum konseyinin toplandığını dile getirdi.
Yayımlanacak bölüm fragmanında acil durum konseyi toplanırken Acun Ilıcalı, bir yarışmacının adaya veda etmek zorunda kaldığını açıkladı. Fragmanın üzerine izleyenler, veda eden yarışmacının burnu kırılan Merve Aydın olduğunu düşünmeye başladı.
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı'nın "Bugün itibariyle bir yarışmacımız Survivor'dan ayrılmak zorunda" sözlerinin kullandı.
Dikkat çeken bu fragman sonrası diskalifiye olan yarışmacının, geçtiğimiz günlerde burnu kırılan Merve Aydın olduğu iddia edildi.