Acun Ilıcalı Survivor Yasin Obuz'u fena haşladı gerilim zirveye tırmandı
Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışmasında gergin anlar yaşandı. Fatma Günaydın ile tartışan Yasin Obuz'u Acun Ilıcalı fena azarladı. Yasin Obuz, ne diyeceğini bilemedi.
TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2020 hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden hırslı isimler, ayrılıklar, yeni transferler derken oldukça heyecanlı bölümler izleyici ile buluşuyor. Takımlar kıyasıya yarışırken zaman zaman gerginlikler de yaşanıyor.
Takımlar ödül oyunu için toplandıkları esnada Acun Ilıcalı ve Yasin Obuz arasında da ilginç bir gerilim yaşandı.
Oyun öncesi Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında ilk olarak Nisa Bölükbaşı'na söz verdi. Daha sonra ise eleme potasında yer alan Evrim Keklik ile Fatma Günaydın'dan birkaç söz istedi.
Fatma, "Makbule'nin yerine gitmesi gereken insanlar vardı. Bir anda oldu, biz de şaşkınız" dedi. Araya giren Yasin, "Madem ki ortaya laf attın, isim ver. Kimler gitmeliydi?" sözleriyle, takım arkadaşından isim vermesini istedi.